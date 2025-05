Doppio gioco streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata della serie

Scopri dove vedere la prima puntata di "Doppio gioco", la nuova serie con Alessandra Mastronardi e Max Tortora, in onda stasera, 27 maggio 2025, alle 21.30 su Canale 5. Segui le avventure di Daria, una giovane donna dotata di un'abilitĂ unica, tra suspense e colpi di scena. Non perdere l'opportunitĂ di immergerti in questo affascinante racconto!

Doppio gioco streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie. Questa sera, 27 maggio 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Doppio gioco, la serie con protagonista Alessandra Mastronardi e Max Tortora. Daria è una giovane donna con la preziosa abilitĂ di “leggere” le persone: una competenza allenata dal padre attraverso il gioco del poker, sin da quando era una bambina. Proprio per questa capacitĂ i Servizi Segreti le propongono una collaborazione sotto copertura affinchĂ© agganci Gemini, un esponente della criminalitĂ internazionale appassionato del gioco d’azzardo... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Doppio gioco streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie

