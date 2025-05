Doppio gioco | scopri tutti i personaggi coinvolti

Dopo un'attesa prolungata, Alessandra Mastronardi ritorna su Canale 5 con "Doppio Gioco", una nuova produzione che promette colpi di scena e intrecci avvincenti. Scopri i personaggi coinvolti in questa serie che segna il suo emozionante rientro sulla rete che l’ha resa celebre, offrendole l'opportunità di brillare nuovamente nel panorama televisivo italiano.

una nuova produzione su canale 5 con alessandra mastronardi. Da tempo attesa, il ritorno di Alessandra Mastronardi sulla rete che l'ha resa celebre si concretizza con il nuovo progetto Doppio Gioco. Questa serie rappresenta un'importante occasione per la protagonista, che torna a calcare le scene di Canale 5, portando sullo schermo una narrazione avvincente nel genere spy story. Accanto a lei, un cast di rilievo composto da attori noti e apprezzati dal pubblico televisivo. il ruolo di alessandra mastronardi in doppio gioco. la figura di daria. Al centro della trama troviamo Daria, personaggio interpretato dall'attrice...

