Doppio gioco recensione della prima puntata della serie spy con Alessandra Mastronardi Max Tortora e Simone Liberati

"Doppio Gioco", la nuova serie spy con protagonista Alessandra Mastronardi, Max Tortora e Simone Liberati, si fa notare per il suo tentativo di rompere gli schemi tradizionali. In questa recensione, esploreremo la prima puntata che mescola intrighi internazionali e il fascino del gioco d'azzardo, offrendo un'interpretazione fresca e originale del genere spy story in stile britannico.

La nostra recensione della prima puntata di Doppio gioco, serie tv che cerca di uscire dai soliti schemi per approdare nella spy story in stile british e nel gioco d’azzardo: nel cast Alessandra Mastronardi, Max Tortora e Simone Liberati. Doppio gioco non è certo la solita serie tv proposta dalla tv italiana. Al contrario, adotta il tipico stile british per portare sul piccolo schermo una storia che parla di servizi segreti, spionaggio, gioco d’azzardo ma anche famiglia e amicizia. Alessandra Mastronardi, Max Tortora e Simone Liberati ( qui la nostra video intervista ai protagonisti e al regista ) escono dalle loro comfort zone e riescono per buone parte a sorprendere lo spettatore... 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Doppio gioco, recensione della prima puntata della serie spy con Alessandra Mastronardi, Max Tortora e Simone Liberati

