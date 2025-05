Doppio Gioco | questa sera in tv la nuova serie con Alessandra Mastronardi e Max Tortora

Questa sera debutterà su piccolo schermo "Doppio Gioco", la nuova serie con Alessandra Mastronardi e Max Tortora. I due attori, dopo anni di carriera, tornano a lavorare insieme in una coinvolgente spy story che promette colpi di scena e intrighi. Scopriamo insieme cosa riserverà questa attesa fiction.

Questa sera parte la fiction Doppio Gioco con Alessandra Mastronardi e Max Torta: i due attori dopo anni si ritrovano sul set insieme per una spy story

