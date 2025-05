Doppio gioco | quante puntate e quando termina la serie

Con l'estate alle porte, Canale 5 lancia "Doppio Gioco", una nuova serie emozionante diretta da Andrea Molaioli, celebre per i suoi lavori di successo. Con un cast di alto profilo, la fiction promette di catturare l'attenzione del pubblico. Scopriamo insieme quante puntate compone la serie e quando si concluderà questa avvincente storia.

Con l'arrivo della stagione calda, Canale 5 propone una nuova serie televisiva dal forte impatto emotivo: Doppio Gioco. Questa fiction, diretta dal rinomato regista Andrea Molaioli, noto per titoli di successo come La ragazza del lago e Il gioiellino, si distingue per un cast di alto livello e una narrazione intensa. La produzione si presenta come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di trame avvincenti e suspense. Di seguito, si approfondiscono dettagli sulla struttura della serie, il numero di puntate e il calendario di programmazione.

