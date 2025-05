Doppio gioco | quante puntate durata e quando finisce

"Doppio gioco" è una nuova serie avvincente che debutterà su Canale 5 il 27 maggio 2025. Con un totale di quattro puntate, ogni martedì alle 21.30, gli spettatori possono seguire questa entusiasmante storia fino al gran finale il 17 giugno. Scopriamo insieme i dettagli sulla trama, la durata di ogni episodio e tutti gli appuntamenti da non perdere.

Doppio gioco: quante puntate, durata e quando finisce. Quante puntate sono previste per Doppio gioco? La serie va in onda in prima serata e in prima visione su Canale 5 dal 27 maggio 2025 per un totale di quattro puntate. L’ultima è prevista il 17 giugno. Appuntamento ogni martedì alle ore 21.30. Ecco la programmazione completa (potrebbe variare): Prima puntata: 27 maggio 2025. Seconda puntata: 3 giugno 2025. Terza puntata: 10 giugno 2025. Quarta puntata: 17 giugno 2025. Durata. Quanto dura (durata) ogni puntata di Doppio gioco? La serie è in programma ogni martedì dal 27 maggio 2025 alle ore 21... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Doppio gioco: quante puntate, durata e quando finisce

