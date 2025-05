Doppio gioco quando finisce e anticipazioni sulla serie di canale 5

La nuova serie di Canale 5, "Doppio Gioco", sta conquistando il pubblico con la sua trama intrigante e un cast di stelle. Sotto la direzione di Andrea Molaioli e la penna di Sandrone Dazieri, questa produzione di quattro puntate, ognuna divisa in due episodi, promette colpi di scena e suspense, mantenendo alta l'attenzione degli spettatori. Scopriamo insieme quando terminerà e cosa aspettarci dagli episodi futuri.

La nuova serie televisiva in onda su Canale 5, intitolata Doppio Gioco, sta attirando l'attenzione del pubblico con una trama avvincente e un cast di alto livello. La produzione, diretta da Andrea Molaioli e scritta da Sandrone Dazieri, si compone di quattro puntate, ciascuna suddivisa in due episodi della durata di circa 50 minuti. La programmazione settimanale prevede la trasmissione ogni martedì, con la conclusione prevista per il 17 giugno 2025. cronologia e dettagli della messa in onda. programmazione delle puntate. 27 maggio 2025: trasmissione degli episodi 1 e 2. 3 giugno 2025: episodi 3 e 4...

