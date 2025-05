Doppio Gioco l' intervista ad Alessandra Mastronardi | Vorrei osservare le persone come Daria Stupendo ritrovare Max Tortora sul set

Alessandra Mastronardi torna alla ribalta con un ruolo affascinante nella nuova fiction Mediaset, "Doppio Gioco", in onda dal 27 maggio su Canale 5. Intervistata, l'attrice racconta del suo personaggio Daria, una talentuosa giocatrice di poker che si inserisce nei Servizi Segreti, affrontando il suo passato tormentato. Inoltre, esprime la gioia di ritrovare Max Tortora sul set, offrendo uno sguardo emozionante sulla sua carriera e la sua arte

