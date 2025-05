Doppio Gioco la nuova serie TV di Canale 5 con Alessandra Mastronardi | trama cast e puntate

Scopri "Doppio Gioco", la nuova serie tv di Canale 5 con Alessandra Mastronardi nel ruolo di Daria. Composta da quattro avvincenti puntate, la fiction promette colpi di scena e intrighi. Insieme a Mastronardi, il cast include l'attore Max Tortora. Leggi per conoscere la trama, il cast completo e le anticipazioni di questa nuova entusiasmante produzione!

Doppio gioco è la nuova fiction di Canale5 con Alessandra Mastronardi protagonista nei panni di Daria. La serie tv composta da quattro puntate vede nel cast anche Max Tortora: ecco la trama, il cast completo e le anticipazioni... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Doppio Gioco, la nuova serie TV di Canale 5 con Alessandra Mastronardi: trama, cast e puntate

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Doppio gioco, la nuova serie con Alessandra Mastronardi dal 27 maggio su Canale 5: la trama e il cast; Doppio Gioco, la nuova serie thriller debutta su Canale 5; Doppio gioco: quante puntate sono e quando finisce; “Doppio gioco”: la nuova fiction Mediaset tra segreti, fughe e verità. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Doppio Gioco, la nuova serie TV di Canale 5 con Alessandra Mastronardi: trama, cast e puntate - Doppio gioco è la nuova fiction di Canale5 con Alessandra Mastronardi protagonista nei panni di Daria. La serie tv composta da quattro puntate vede nel cast anche Max Tortora: ecco la trama, il cast ... 🔗fanpage.it scrive

Doppio Gioco, tra poker e servizi segreti debutta su Canale 5 la serie con Alessandra Mastronardi - Doppio Gioco le anticipazioni della puntata del 27 maggio della fiction di Canale 5 con Alessandra Mastronardi ... 🔗Lo riporta gazzetta.it

Doppio Gioco, da stasera in tv (martedì 27 maggio) la nuova serie con Mastronardi e Tortora: trama, cast, quante puntate sono e dove è stata girata - Mediaset continua a puntare tutto sulle serie: da stasera in tv, martedì 27 maggio, su Canale 5 inizia Doppio Gioco con la regia di Andrea Molaioli (già regista di film come ... 🔗Lo riporta msn.com