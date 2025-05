Doppio Gioco la nuova serie da stasera su Canale 5 | trama cast da quante puntate è composta

Da stasera, martedì 27 maggio, Canale 5 presenta "Doppio Gioco", una nuova serie thriller che cattura l'attenzione con intrighi, segreti e missioni sotto copertura. Con un cast avvincente e una trama avvolgente, il pubblico è destinato a vivere momenti di intensa suspense. Scopriamo insieme i dettagli sulla trama, il cast e il numero di puntate di questa promettente serie.

Da stasera parte su Canale 5 la nuova serie thriller che tra intrighi, segreti e missioni sotto copertura promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso. Da questa sera, martedì 27 maggio, su Canale 5 prende il via in prima serata Doppio Gioco, una nuova serie ricca di tensione, mistero e colpi di scena prodotta da RTI e Fabula Pictures con la regia di Andrea Molaioli. Un racconto avvincente che intreccia azione, emozioni e segreti, pronto a conquistare il pubblico con una storia originale e coinvolgente ambientata nel mondo dello spionaggio e delle indagini sotto copertura. La trama di Doppio Gioco La protagonista è Daria Giraldi, una giovane donna che ha ereditato dal padre un talento particolare: è in grado di leggere le persone attraverso l'osservazione ... 🔗 Leggi su Movieplayer.it