"Doppio gioco" è la nuova serie che debutterà su Canale 5 il 27 maggio 2025, con l'eccezionale Alessandra Mastronardi protagonista. Questo avvincente thriller promette colpi di scena e intrighi mozzafiato, esplorando tematiche di inganno e verità. Nell'articolo esploreremo trama, cast, puntate e anticipazioni per prepararti a un'esperienza televisiva imperdibile.

Doppio gioco: la nuova serie con Alessandra Mastronardi su Canale 5. Trama, cast, streaming, attori, quante puntate, anticipazioni. Doppio gioco è la nuova serie con protagonista Alessandra Mastronardi in onda in prima visione su Canale 5 dal 27 maggio 2025 alle ore 21.30. Un avvincente thriller che terrà tutti con il fiato sospeso. In tutto sono previste quattro puntate. Daria è una giovane donna con la preziosa abilità di “leggere” le persone: una competenza allenata dal padre attraverso il gioco del poker, sin da quando era una bambina. Proprio per questa capacità i Servizi Segreti le propongono una collaborazione sotto copertura affinché agganci Gemini, un esponente della criminalità internazionale appassionato del gioco d’azzardo... 🔗 Leggi su Tpi.it