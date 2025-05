Doppio Gioco intervista al cast Tortora e Liberati | Speriamo di far breccia nel pubblico con questa storia

Max Tortora e Simone Liberati svelano i retroscena della loro nuova fiction "Doppio Gioco", in onda su Canale 5 dal 27 maggio. In un'intervista esclusiva, Tortora descrive il suo personaggio come un complesso mix di ruoli: boss, giocatore di poker e padre. Entrambi gli attori sperano di conquistare il pubblico con una storia avvincente e ricca di emozioni. Scopri di più sulle loro aspettative e preparazioni.

Max Tortora e Simone Liberati protagonisti della nuova fiction di Canale 5, "Doppio Gioco", in onda in prima serata da martedì 27 maggio. "Io sono un boss, ma anche un giocatore di poker, un uomo d'affari, un padre, tante cose", spiega a Today.it Tortora, che aggiunge: "Interpretarlo è stato... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Doppio Gioco, intervista al cast. Tortora e Liberati: "Speriamo di far breccia nel pubblico con questa storia"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Doppio Gioco, anticipazioni: trama e cast della nuova serie tv; Perché vedere la prima puntata di Doppio gioco (anche se non giocate a poker); Alessandra Mastronardi a Verissimo: «I Cesaroni sono stati la mia università ». Perché non tornerà ; Mastronardi, 'in Doppio Gioco sfido a poker Max Tortora'. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Intervista al cast di Doppio Gioco - Abbiamo intervistato il cast di Doppio Gioco, la nuova serie che segna il ritorno su Canale 5 di Alessandra Mastronardi ... 🔗Secondo ciakgeneration.it

Doppio gioco: il regista e il cast parlano della fiction di Canale 5 [VIDEO] - La nostra video intervista al regista Andrea Molaioli e al cast della serie tv di Canale 5 Doppio gioco, in onda dal 27 maggio 2025. 🔗Come scrive cinematographe.it

Doppio Gioco, la nuova serie TV di Canale 5 con Alessandra Mastronardi: trama, cast e puntate - Doppio gioco è la nuova fiction di Canale5 con Alessandra Mastronardi protagonista nei panni di Daria. La serie tv composta da quattro puntate vede nel cast anche Max Tortora: ecco la trama, il cast ... 🔗Secondo fanpage.it

DOPPIO GIOCO | Intervista al cast della serie | HOT CORN