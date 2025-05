Doppio gioco | il cast attori e personaggi della serie su Canale 5

Scopriamo insieme il cast di "Doppio gioco", la nuova serie di Canale 5 in onda dal 27 maggio 2025. Con protagonisti Alessandra Mastronardi e Max Tortora, due volti amati dal pubblico, la serie promette colpi di scena e intrighi avvincenti. Approfondiamo i personaggi e gli attori che daranno vita a questa coinvolgente narrazione.

Doppio gioco: il cast (attori e personaggi) della serie su Canale 5. Qual è il cast di Doppio gioco? La serie va in onda in prima visione su Canale 5 alle ore 21.30 dal 27 maggio 2025 con protagonisti Alessandra Mastronardi e Max Tortora. Due grandi attori molto amati dal pubblico. Ma vediamo insieme il cast completo. Alessandra Mastronardi interpreta la protagonista Daria Giraldi. Dopo aver perso i genitori in tenera etĂ , cresce insieme al fratello Davide e impara a sfruttare un’abilitĂ straordinaria ereditata dal padre: la capacitĂ di “leggere” le persone, utilizzata per giocare a poker. La vita da giocatrice d’azzardo viene interrotta dall’arresto che la condanna ai servizi socialmente utili, ma la ragazza è attesa da un nuovo colpo di scena... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Doppio gioco: il cast (attori e personaggi) della serie su Canale 5

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Doppio gioco, la nuova fiction Mediaset: il cast e i personaggi; PerchĂ© vedere la prima puntata di Doppio gioco (anche se non giocate a poker); Doppio gioco; 'Doppio gioco' con Alessandra Mastronardi: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisce. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Doppio Gioco, da stasera in tv (martedì 27 maggio) la nuova serie con Mastronardi e Tortora: trama, cast, quante puntate sono e dove è stata girata - Mediaset continua a puntare tutto sulle serie: da stasera in tv, martedì 27 maggio, su Canale 5 inizia Doppio Gioco con la regia di ... 🔗Segnala msn.com

Doppio Gioco, intervista al cast. Tortora e Liberati: "Speriamo di far breccia nel pubblico con questa storia" - Max Tortora e Simone Liberati protagonisti della nuova fiction di Canale 5, " Doppio Gioco ", in onda in prima serata da martedì 27 maggio. "Io sono un boss, ma anche un giocatore di poker, un uomo d' ... 🔗Da today.it

Doppio Gioco, la nuova serie promette grandi colpi di scena: anticipazioni e cast - Non solo soap turche, questa sera, martedì 27 maggio, Canale 5 manderà in onda una nuova serie televisiva tutta italiana, che si preannuncia ricca di suspense e colpi di scena che coinvolgeranno tutti ... 🔗Come scrive piusanipiubelli.it

Doppio Gioco, Con Alessandra Mastronardi: Trama Cast Anticipazioni!