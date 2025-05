Doppio Gioco anticipazioni seconda puntata

Nella seconda puntata di "Doppio Gioco", diretta da Andrea Molaioli, il pubblico assisterà a un’intensa evoluzione della trama. Con una narrazione stratificata e avvincente, la serie su Canale 5 promette di mantenere alta la tensione, offrendo scene ricche di azione e colpi di scena. Scopriamo insieme cosa ci attende nel prossimo episodio.

Dietro la macchina da presa di Doppio Gioco c’è Andrea Molaioli, già regista di Fedeltà e di Circeo. E in questi quattro appuntamenti su Canale 5 promette di offrire al pubblico un racconto stratificato, che si muove su più piani e in cui la tensione narrativa non si spegne, alimentata da scene d’azione e da intrecci psicologici che coinvolgono tutti i protagonisti e le loro contraddizioni. A seguire le anticipazioni, che saranno aggiornate di volta in volta. Doppio Gioco, anticipazioni seconda puntata di martedì 3 giugno 2025. 1×02: Ancora sotto shock per quanto accaduto all’hotel The Rome, Daria cerca con insistenza di incontrare di nuovo Gemini... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Doppio Gioco, anticipazioni seconda puntata

