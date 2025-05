Doppio gioco anticipazioni seconda puntata | Daria ha un segreto la storia con Ettore

Nella seconda puntata di "Doppio Gioco", le anticipazioni rivelano l'intrigante relazione tra Daria Giraldi, interpretata da Alessandra Mastronardi, e il Maggiore della Guardia di Finanza Ettore Napoli, interpretato da Simone Liberati. Il loro incontro avviene in un contesto drammatico, quando Daria viene arrestata. Il gioco d'azzardo e i segreti minacciano di compromettere il loro legame in un racconto ricco di tensione e colpi di scena.

Le anticipazioni della seconda puntata di Doppio gioco parlano dell'avvicinamento tra Daria Giraldi ed Ettore Napoli, il Maggiore della Guardia di Finanza. Interpretato rispettivamente da Alessandra Mastronardi e Simone Liberati, i due si incontrano quando lei viene arrestata. Abile nel gioco d'azzardo, si ritrova coinvolta nelle indagini dei Servizi segreti, che le propongono di lavorare per loro come infiltrata. In particolare, è il superiore di Ettore a volerla nel gruppo, avendo valutato che è in grado di anticipare le mosse degli altri e di agganciare il pericoloso criminale Gemini. Ma la vera identità di quest'ultimo ostacola il lavoro di Daria...

