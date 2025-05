Doppio gioco anticipazioni Gemini è il padre di Daria? Ecco chi è

In "Doppio Gioco", la nuova serie italiana in onda su Canale 5, Daria Giraldi, interpretata da Alessandra Mastronardi, è un'orfana che crede di aver perso il padre da piccola. Mentre si destreggia tra il gioco d’azzardo e il mistero della sua famiglia, emergono rivelazioni sorprendenti su Gemini, l'uomo che potrebbe cambiare il corso della sua vita. Scopriamo insieme chi è davvero questo enigmatico personaggio.

Chi è davvero Gemini in Doppio gioco? Daria Giraldi è la protagonista della nuova serie TV italiana che va in onda su Canale 5, interpretata da Alessandra Mastronardi. Orfana di mamma, è convinta che suo padre sia morto quando era una bambina. Guadagna denaro giocando d'azzardo, con la sua grande abilità nel anticipare le mosse degli altri. Questo è ciò che ha ereditato dal padre. Al contrario, suo fratello Davide è un avvocato di successo. Il Maggiore Ettore Napoli ha arrestato Daria e le ha proposto di lavorare per i Servizi Segreti, per aiutarli a incastrare Gemini, un misterioso criminale. Ebbene in lui la Giraldi riconosce suo papà...

