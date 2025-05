doppio gioco alessandra mastronardi max tortora simone liberati andrea molaioli video intervista

Scopri i retroscena di "Doppio Gioco" nella nostra esclusiva video intervista con Alessandra Mastronardi, Max Tortora, Simone Liberati e il regista Andrea Molaioli. Questa nuova serie, che mescola spy story e intrighi familiari, promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo. Un'occasione imperdibile per approfondire il dietro le quinte di un progetto coinvolgente in onda su Canale 5.

La nostra video intervista a Alessandra Mastronardi, Max Tortora, Simone Liberati e il regista Andrea Molaioli, per la serie Doppio gioco, un mix di spy story, intrighi e emozioni familiari, in onda su Canale 5. Vi presentiamo la nostra video intervista ad Alessandra Mastronardi, Max Tortora, Simone Liberati e il regista Andrea Molaioli per la serie Mediaset Doppio gioco, un mix di spy story, intrighi e emozioni familiari. Un racconto avvincente e multilivello, tra poker, spionaggio e dinamiche familiari complesse, che segna il ritorno della Mastronardi alla serialitĂ Mediaset e offre a Tortora un ruolo inedito e drammatico... 🔗 Leggi su Spettacolo.eu