Dopo lo scontro l' auto finisce sbatte contro il cemento in tangenziale sud | 23enne in ospedale

Un incidente stradale si è verificato lunedì sera sulla tangenziale sud di Verona, al km 3.800, dove un'auto, dopo uno scontro, è finita contro il cemento. Un ragazzo di 23 anni è stato trasportato in ospedale, ma fortunatamente le sue condizioni non sembrerebbero gravi. L'episodio ha richiamato l'attenzione su quel tratto noto per la sua pericolosità, coincidente con il "curvone" e i suoi sottopassi.

Fortunatamente non avrebbe avuto gravi conseguenze l'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di lunedì al km.3.800 della tangenziale sud di Verona, all'altezza del famigerato "curvone" dove insistono due sottopassi, in direzione Ovest. ... 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Dopo lo scontro, l'auto finisce sbatte contro il cemento in tangenziale sud: 23enne in ospedale

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scontro sulla via Emilia. Auto finisce nel fosso. Ferita un’anziana; Moto contro auto a Taranto, 37enne finisce in rianimazione e muore dopo poche ore; Violento urto all'incrocio, un'auto finisce cappottata: due donne in ospedale; Incidente a Grottaminarda: scontro tra auto e scooter, un ferito. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scontro sulla via Emilia. Auto finisce nel fosso. Ferita un’anziana - È finita con l’auto nel fosso dopo lo scontro con un autoarticolato. Tanta paura ieri mattina, intorno alle 10,30, ... 🔗Lo riporta msn.com

Moto contro auto a Taranto, 37enne finisce in rianimazione e muore dopo poche ore - TARANTO - Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in località San Vito, alla periferia di Taranto. Un centauro di 37 anni è stato ricoverato nella sala rianimazione de ... 🔗Riporta msn.com

Scontro furgone-auto: paura per una pensionata, la vettura si ribalta e finisce in ospedale con la spalla fratturata - E' successo in via Tentorio, impatto violento e per la conducente il ricovero. Spavento e la frattura, in osservazione al Sant'Anna ... 🔗Segnala ciaocomo.it