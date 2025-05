Dopo le terre rare i fondali oceanici | Marevivo e la comunità scientifica contro la nuova frontiera di Trump

L'amministrazione Trump, nel tentativo di rivendicare il controllo sulle risorse strategiche, ha aperto la strada all'estrazione mineraria nei fondali oceanici, mettendo a rischio gli ecosistemi marini. Marevivo e la comunità scientifica si oppongono fermamente a questa nuova iniziativa, sottolineando le potenziali conseguenze devastanti sul delicato ambiente oceanico, in particolare nelle acque intorno a Hawaii e Marianne.

di Marevivo* “Make America Great Again”. A ogni costo. Per strappare alla Cina il controllo delle terre rare, Trump dà il via libera al deep-sea mining nelle acque esclusive Usa, al largo di Hawaii e Marianne, ignorando gli allarmi scientifici sui gravi rischi per gli ecosistemi profondi. Il trumpismo ignora la salute degli oceani, devastati da crisi climatica, overfishing, inquinamento. Eppure c’è vita solo grazie al mare e negli abissi si gioca il futuro del Pianeta. Il deep-sea mining (l’estrazione di fonti energetiche fossili e di minerali dai fondali oceanici, dalle sorgenti idrotermali profonde e dalle croste vulcaniche sommerse) è una delle frontiere più controverse dello sfruttamento ambientale... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dopo le terre rare, i fondali oceanici: Marevivo e la comunità scientifica contro la nuova frontiera di Trump

