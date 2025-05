dopo la sardegna la sinistra si aggrappa al modellino genova ma la spallata resta una chimera

Dopo il deludente esito elettorale in Sardegna, la sinistra italiana si aggrappa al modello Genova, sperando di trovare nuova linfa. Elly Schlein promuove con fervore un'alleanza ampia, lanciando un avvertimento alla leader di destra, Giorgia Meloni. La sfida è alta e il rischio di una nuova sconfitta rimane concreto, mentre il "campo largo" si profila come unica speranza di vittoria per il centrosinistra.

«Uniti si vince, se fossi in Meloni inizierei a preoccuparmi». Elly Schlein intona il peana genovese in ogni intervista come un grido di battaglia con cui gonfiare il petto e ricicciare dalla naftalina un “campo largo” insistente se non in casi isolati, come appunto il capoluogo ligure tornato al centrosinistra con Silvia Salis eletta primo cittadino. A leggere molti quotidiani siamo un presenza di uno squillo di tromba del centrosinistra, di una spallata imminente. Lo lascia intendere l’editoriale di Annalisa Cuzzocrea su Repubblica che il modello Genova è “la strada giusta per costruire l’alternativa” al centrodestra... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it