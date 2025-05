Dopo il Covid dettano legge i social Ma la vecchia radio non morirà mai

Dopo la pandemia, i social media dominano la scena, ma il fascino della radio rimane intatto. Il patron di RTL 102.5 condivide la sua visione sull'importanza della voce nell'etere, sostenendo l'uguaglianza di tutte le opinioni. Con una lettura critica del panorama politico, espone la sua posizione democratica e il successo di aver acquisito anche la stazione della Lega. Scopri di più nella nostra analisi.

Il patron di Rtl 102.5: «Credo nella forza della voce. Per avere successo nell’etere serve poca politica, ma tutti devono poter parlare. Sono democratico cristiano e filo governativo. Presi anche la stazione della Lega»... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Dopo il Covid dettano legge i social. Ma la vecchia radio non morirà mai»

