Dopo 50 anni gli ex studenti tornano sui banchi di scuola | Oggi amici per scelta

Dopo quasi mezzo secolo, gli ex studenti della 3A del liceo classico "V. Lilla" di Francavilla Fontana si riuniscono per rivivere i ricordi di un'epoca passata. Questa magica reunion celebra non solo il legame che li ha uniti, ma anche l'amicizia che, tra le sfide del tempo, è rimasta vivida e forte. Un viaggio nostalgico tra ingialliti ricordi e nuove emozioni.

FRANCAVILLA FONTANA - Una reunion che sa di magia quella organizzata dagli ex alunni della 3A del liceo classico "V. Lilla" di Francavilla Fontana. A distanza di quasi 50 anni dalla maturitĂ , conseguita nell'anno scolastico 197576, un gruppo di ex compagni di classe, provenienti Francavilla... 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Dopo 50 anni gli ex studenti tornano sui banchi di scuola: “Oggi amici per scelta”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

