Dopo 133 anni chiude il bar del Mel un' istituzione di Calolzio Anita e Virginio | Grazie a tutti per l' affetto

Dopo 133 anni di storia, il Bar del Mel di Calolziocorte chiude definitivamente le sue porte, lasciando un vuoto nel cuore della comunità. Fondata nel 1892, questa storica istituzione ha rappresentato per generazioni un punto di ritrovo per residenti e turisti. Sebbene il bar abbassi le saracinesche, l'albergo e locanda storica proseguiranno la loro attività, testimoniando un'eredità che continua a vivere.

Abbassa le saracinesche un pezzo di storia di Calolziocorte. Dopo 133 anni chiude infatti il Bar del Mel, punto di riferimento per tanti residenti e turisti in centro città dal 1892. L'albergo, nonchè storica locanda, resterà comunque aperto e operativo. La voce è rimbalzata sui social da ieri e... 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Dopo 133 anni chiude il bar del Mel, un'istituzione di Calolzio. Anita e Virginio: "Grazie a tutti per l'affetto"

