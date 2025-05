Donnarumma l’investitura di Buffon prima della finale Champions | Gigio ha qualcosa in più però il PSG…

Nella settimana che precede la finale di Champions League, il focus è su due icone italiane del calcio: Gianluigi Buffon e il suo erede Gianluigi Donnarumma. Buffon esprime la sua fiducia in Donnarumma, sottolineando le qualità del giovane portiere del PSG, e condivide il suo pensiero su come affrontare l'importante incontro. Una riflessione che mette in luce la continuità tra due generazioni di grandi portieri.

Le parole di Gianluigi Buffon, ex portiere del PSG, su Donnarumma, che sabato si gioca la finale di Champions League con i parigini Nella settimana della finale di Champions League, il pensiero va a due leggende italiane tra i pali: Gianluigi Buffon e il suo erede designato, Gianluigi Donnarumma. Un legame forte, quello tra i ...

