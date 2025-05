Donna travolta da una ruspa a Pinarella di Cervia il marito | Non rispondeva e l' ho localizzata col telefono | una scena straziante

In un tragico incidente a Pinarella di Cervia, Elisa Spadavecchia è stata travolta da una ruspa, lasciando la comunità e il marito, Giovanni Sfregola, ex carabiniere, nel profondo dolore. Sfregola racconta il dramma della perdita della moglie, descrivendo la frustrazione e l'angoscia di averla cercata senza risposta, mentre la felicità di una vita insieme ora si trasforma in un'incommensurabile sofferenza.

Giovanni Sfregola, ex carabiniere, sulla morte di Elisa Spadavecchia: "Ho perso la cosa più preziosa. Eravamo felicissimi e adesso resta solo un mare di dolore. È qualcosa di molto difficile da accettare"... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Donna travolta da una ruspa a Pinarella di Cervia, il marito: "Non rispondeva e l'ho localizzata col telefono: una scena straziante"

