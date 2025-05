Donna aggredita in pieno centro il sindaco convoca la conferenza dei capigruppo | Inaccettabile ogni violenza

Un episodio di violenza ha scosso il centro di Massa Lombarda, portando il sindaco Stefano Sangiorgi a convocare una conferenza dei capigruppo. In un momento di forte indignazione, il sindaco ha espresso piena solidarietà alla donna aggredita e alla sua famiglia, sottolineando l'inaccettabilità di ogni forma di violenza nella comunità . La città si mobilita per affrontare questa grave situazione.

Piena solidarietà e sostegno alla dona aggredita e alla sua famiglia. È quanto esprime il sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi, tornato sul grave episodio di violenza avvenuto sabato scorso nel centro di Massa Lombarda. "Un’aggressione è sempre un fatto grave, ma lo è ancora di più quando... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Donna aggredita in pieno centro, il sindaco convoca la conferenza dei capigruppo: "Inaccettabile ogni violenza"

Altre fonti ne stanno dando notizia

