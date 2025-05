Don Patriciello riqualificazione Parco Verde bellissima notizia

La riqualificazione di Parco Verde segna un importante passo avanti per la comunità, come sottolinea Don Maurizio Patriciello. Dopo due anni di assenza di attività illecite, i residenti possono finalmente tornare a vivere il loro quartiere in serenità. Con l'auspicio di superare polemiche e strumentalizzazioni politiche, la trasformazione del parco rappresenta un segnale di speranza e rinascita per l'intera area.

Tempo di lettura: 2 minuti “La riqualificazione di Parco Verde è una bellissima notizia, e le persone che vi vivono sono molto contente, anche perché da due anni non si spaccia e hanno ripreso a respirare. E basta con le polemiche e le strumentalizzazioni politiche”. Don Maurizio Patriciello, parroco della Chiesa di San Paolo Apostolo, situata nel cuore di Parco Verde, non nasconde la soddisfazione per quello che definisce “un segnale tangibile di attenzione al territorio da parte del Governo Meloni, dopo decenni di abbandono che erano sotto gli occhi di tutti”. La premier ha annunciato la pubblicazione del bando per la riqualificazione del complesso residenziale, che era considerata la più grande piazza di spaccio di droga in Europa fino all’agosto del 2023, quando la visita a Caivano di Meloni e degli altri ministri dopo lo shock per la vicenda delle due cuginette di 10 e 12 anni abusate da coetanei, portò ad un impegno di riqualificazione e rilancio di Caivano tuttora in pieno svolgimento... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Don Patriciello, riqualificazione Parco Verde bellissima notizia

