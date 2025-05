Domestica infedele rapina un novantenne e lo manda in ospedale | arrestata

Un episodio inquietante ha scosso la comunità di Candiana, dove una domestica infedele di 55 anni è stata arrestata per aver rapinato un novantenne, causando gravi conseguenze per la vittima, poi ricoverata in ospedale. L'intervento tempestivo dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile ha portato all'arresto in flagranza di reato della donna, accusata di rapina aggravata.

