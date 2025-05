Domenica a Villa Reale spazio a Mimì e la Parigi degli anni folli

Domenica 1 giugno, Villa Reale di Marlia ospiterà l'incontro "Mimì e la Parigi degli anni folli", nell'ambito della rassegna "Villa Reale di Marlia: tre incontri al femminile", organizzata dall'associazione "Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana APS" e promossa da ViVi Capannori. L'appuntamento, che avrà luogo alle 11 nella Limonaia Nord, offre un'affascinante immersione nel mondo parigino del passato.

