Domato l' incendio nell' area industriale di Rocca di Caprileone si lavora per bonificare l' area

Dopo un'intensa notte di interventi, i vigili del fuoco hanno finalmente domato l'incendio che ha colpito un magazzino nell'area industriale di Rocca di Caprileone. Ora, le squadre sono al lavoro per bonificare la zona e gestire le conseguenze del rogo che ha destato preoccupazione tra i residenti e gli operatori locali. Sotto esame le cause che hanno provocato l'incendio.

Una notte intera di lavoro non è stata sufficiente per domare l'incendio che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in un magazzino dell'area industriale di Rocca di Caprileone. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme solo in mattinata mentre proseguono gli interventi per la... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Domato l'incendio nell'area industriale di Rocca di Caprileone, si lavora per bonificare l'area

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Centro rottamazione in fiamme. Violento incendio, ingenti i danni causati all’azienda; Auto in fiamme in A14, incendio domato dai vigili del fuoco; Salento: incendio auto, paura nella notte a Galatina; Incendio in un capanno agricolo a Volpedo: danni a mezzi e struttura, intervengono Vigili del Fuoco e Carabinieri. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Torre del Greco, incendio nell'area boschiva: domato da tre residenti - È stato provvidenziale l’intervento di tre residenti per scongiurare un possibile incendio boschivo, nella zona di via Pisani, già teatro dei roghi dolosi che nel 2017 devastarono le aree ... 🔗Segnala ilmattino.it

Tir si incendia nell'area di servizio di Baronissi Est, rogo domato - Tanta paura nell'area di servizio di Baronissi Est, lungo l'A30, il raccordo autostradale Avellino-Salerno, quando l'autista di un grosso camion ha visto svilupparsi un incendio vicino alla ... 🔗Secondo rainews.it

Incendio in una discarica: domato l’intervento, nessun ferito - Santa Teresa di Gallura. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 maggio, un incendio si è sviluppato all’interno di una discarica ... 🔗olbia.it scrive

Domato l'incendio di un Capannone nell'Area Artigianale di Tramutola (PZ)