Domani lavori di asfaltatura

Domani avranno inizio i lavori di asfaltatura a Milano Marittima, a partire da via Michelangelo, tra viale Milano e via Verdi. Il cantiere si estenderà successivamente a viale Leopardi e via Verdi, con l'obiettivo di migliorare la qualità stradale. I cittadini sono invitati a prestare attenzione alle deviazioni e ai possibili disagi durante le opere.

Inizieranno domani da Milano Marittima i lavori di asfaltatura su su via Michelangelo, tra viale Milano e via Verdi. Si proseguirà poi con il rifacimento del piano viabile di viale Leopardi, nel tratto tra viale Milano e via del Giorgione. Infine i lavori interesseranno via Verdi tra viale Ravenna e il canalino immissario saline, oltre all’intersezione con viale Ariosto. I cantieri stradali saranno preceduti dalla predisposizione e posa della segnaletica sulla viabilità alternativa e sarà sempre garantito il transito ai residenti e ai mezzi di emergenza. Nelle prossime settimane a Tagliata verrà inoltre invertito il senso di marcia: le vie interessate saranno via Abruzzi, nel tratto compreso tra viale Sicilia a via Ariete e via del Sagittario, nel tratto compreso tra via Abruzzi e via dei Gemelli... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Domani lavori di asfaltatura

