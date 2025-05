Doccia fredda sul Loreto Ligi | Ma non deve essere un alibi

Una doccia fredda per il Loreto: le indiscrezioni sul futuro del club hanno distratto e influenzato il rendimento della squadra, culminando nella sconfitta in casa nella semifinale contro la Roma. Domani, però, Broglia e i suoi compagni avranno l'opportunità di rimettere in carreggiata la serie, cercando di pareggiare e riaprire le porte a un possibile exploit.

Effetto boomerang sul Loreto: le notizie uscite sul futuro del club hanno probabilmente minato la tranquillità del gruppo che ha perso in casa garauno di semifinale contro Roma, sabato scorso. Domani nella capitale Broglia e compagni hanno la possibilità di pareggiare la serie e tornare a giocarsi la bella in casa propria, il 1° giugno al PalaMegabox. Ma con quali prospettive oramai? Vincere un campionato è sempre prestigioso, ma sapere che l’eventuale traguardo raggiunto sarebbe comunque azzerato non aiuta a crederci ancora: è normale che l’addio da parte di patron Lorenzo Pizza, che oltretutto ha annunciato che la squadra sarà riposizionata in serie D, abbia fatto improvvisamente crollare l’adrenalina che si respirava alla vigilia dei playoff promozione per la B nazionale... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Doccia fredda sul Loreto. Ligi: "Ma non deve essere un alibi"

