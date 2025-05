Doc | tutto quello che c’è da sapere sul remake americano

Scopri tutto sul remake americano di "Doc", la serie che ha conquistato il pubblico italiano. In questo articolo esploreremo trama, cast, numero di episodi e dove seguire lo streaming della nuova versione in onda su Rai 1. Non perdere la seconda puntata, in programma martedì 27 maggio 2025, alle 21:30.

Doc: trama, cast, quante puntate e streaming del remake Usa su Rai 1. Questa sera, martedì 27 maggio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata della versione americana di “Doc”, la nuova serie basata su quella tv tra le più note e amate di casa nostra. La rete ammiraglia trasmetterà infatti l’adattamento statunitense in cui il dottor Andrea Fanti, interpretato nel format originale da Luca Argentero, è invece una donna, la dottoressa Amy Larsen, che in seguito a un incidente stradale perde la memoria di otto anni della sua vita. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Doc: tutto quello che c’è da sapere sul remake americano

