DOC su Rai1 seconda puntata | Amy Larsen tra ritorno al Westside e mistero su Danny

Stasera torna su Rai1 la seconda puntata di DOC, il remake statunitense di "Doc – Nelle tue mani". Seguiremo le avventure di Amy Larsen, una dottoressa che affronta il mistero legato a Danny mentre cerca di ritrovare il suo posto nel Westside. Non perdere questo intrigante appuntamento, martedì 27 maggio 2025.

Questa sera non perdete l’appuntamento per la seconda puntata della fiction DOC, remake statunitense de Doc – Nelle tue mani, trasmesso in anteprima su Rai1. L’appuntamento, che si rinnova per il martedì 27 maggio 2025, ci vedrà seguire le vicende di Amy Larsen, dottoressa affetta da amnesia retrograda. Una protagonista che, come Andrea Fanti nella . ... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - DOC su Rai1, seconda puntata: Amy Larsen tra ritorno al Westside e mistero su Danny

