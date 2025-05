Doc recensione | il remake americano? Intrattiene ma mancano le emozioni

Il remake americano di "Doc - Nelle tue mani" intrattiene con la sua narrazione avvincente, ma delude sul piano emotivo, mancando del carisma dei personaggi originali. Nonostante l’interpretazione di Molly Parker, la serie tenta di distanziarsi dall'originale, ma i fan della versione Rai potrebbero percepire una mancanza di profondità. In onda ogni martedì su Rai1.

Il remake americano della serie Rai ammicca all'originale ma prova a distanziarsene. Nonostante Molly Parker, manca il carisma dei (nostri) personaggi. Ogni martedì su Rai1. Doc - Nelle tue mani, forte di un successo senza precedenti, ha dato vita ad un remake americano con protagonista Molly Parker, talmente seguito su FOX da aver ottenuto già il rinnovo per una seconda stagione, mentre è stata appena ordinata anche un adattamento messicano con Juan Pablo Medina. Doc: cambio di genere, ma non di prospettiva Alla base della serie in onda ogni martedì in prima serata su Rai1 c'è un gender swap rispetto all'originale nostrano... 🔗 Leggi su Movieplayer.it