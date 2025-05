Dl Sicurezza gli studenti vestono Meloni da fascista fuori dall’assemblea di Confindustria a Bologna | Tempi bui

Oggi, gli studenti di Cambiare Rotta hanno manifestato a Bologna contro il decreto sicurezza, indossando meloni in stile fascista per contestare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la sua visita all'assemblea di Confindustria. Il loro messaggio sottolinea la preoccupazione per i "tempi bui per la democrazia" e denuncia quello che considerano un attacco repressivo ai diritti civili.

“Tempi bui per la democrazia”. Lo gridano le studentesse e gli studenti dell’organizzazione Cambiare Rotta che questa mattina hanno contestato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la sua visita all’assemblea di Confindustria di Bologna. “Il dl sicurezza è un attacco repressivo che ipoteca le possibilità di dissenso alle politiche del governo” hanno spiegato gli studenti che hanno provato a raggiungere il luogo dove la premier è intervenuta, ma sono stati bloccati dalla polizia. Ma nel mirino dei manifestati c’è anche la politica di riarmo europea. Per questo una bandiera dell’ Unione europea con la scritta “No Riarmo” è stata data alle fiamme davanti al cordone di forze dell’ordine... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dl Sicurezza, gli studenti vestono Meloni da fascista fuori dall’assemblea di Confindustria a Bologna: “Tempi bui”

