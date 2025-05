Dl sicurezza Cerno | I compagni mi fugano ogni dubbio

Il dibattito sul decreto sicurezza ha riacceso polemiche politiche, soprattutto tra le forze di sinistra guidate da Elly Schlein e Giuseppe Conte. Mentre si affronta il tema delle occupazioni abusive e del diritto di restituzione delle proprietĂ ai legittimi proprietari, emergono contrasti su visioni diverse di sicurezza e libertĂ , mettendo in luce le tensioni sociali e politiche che caratterizzano questo delicato argomento.

Se a qualcuno restava un dubbio sull'urgenza di un decreto sicurezza, stavolta gliel'ha fugato la sinistra di Schlein e Conte. Mentre stava partendo il solito disco sul fascismo e l'autoritarismo del governo, per il fatto che si vuole ridare le case occupate illegalmente ai proprietari, magari senza aspettare dieci anni, e distinguere la sacrosanta libertĂ di espressione e di contestazione, e perfino di ribellione, dalla violenza organizzata in stile brigatistico da ceffi e delinquenti dei centri sociali (al fine di preservare il diritto di opporsi e non certo di limitarlo), la sinistra ha pensato bene di scendere in piazza...

