Dl Sicurezza approvata fiducia alla Camera

La Camera dei Deputati ha approvato con 201 voti favorevoli e 117 contrari la questione di fiducia posta dal governo sul decreto legge in materia di sicurezza pubblica. Questo provvedimento prevede disposizioni urgenti per garantire la tutela del personale in servizio e rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini, segnando un passo significativo nel dibattito politico attuale.

Con 201 voti favorevoli e 117 contrari l’aula della Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal governo sul dl Sicurezza, ovvero sul disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario. I lavori proseguiranno con l’esame degli ordini del giorno presentati al provvedimento. Ieri in piazza a Roma si erano verificati scontri alla contromanifestazione. Gasparri: “Chi è contrario al dl Sicurezza sta dalla parte del crimine”. “A chi manifesta con violenza e odio contro il dl Sicurezza risponderemo con la sua approvazione definitiva... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dl Sicurezza, approvata fiducia alla Camera

Dl Sicurezza, via libera Senato a fiducia con 163 sì