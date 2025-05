Djokovic e Zverev avanti al Roland Garros al 2 turno derby Cobolli-Arnaldi

Novak Djokovic e Alexander Zverev avanzano al secondo turno del Roland Garros, con il serbo che supera facilmente Mackenzie McDonald in tre set. In un'altra sfida, il giovane ceco Jakub Mensik elimina il francese Alexandre Muller al termine di un match combattuto. La competizione si fa sempre più intensa a Parigi, con i tennisti pronti a dare il massimo per raggiungere gli obiettivi.

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic si qualifica per il secondo turno liquidando all'esordio lo statunitense Mackenzie McDonald per 6-3 6-3 6-3. Avanza anche il ceco Jakub Mensik, 19esima forza del tabellone, che si è imposto sul francese Alexandre Muller per 7-5 6-7(5) 7-5 6-3. Alexander Zverev supera il primo turno del Roland Garros maschile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il tennista tedesco, numero 3 della classifica Atp e del tabellone, ha battuto all'esordio lo statunitense Learner Tien per 6-3 6-3 6-4. Turno buono anche per Alex de Minaur, con l'australiano che batte agevolmente il serbo Laslo Djere, con un 6-3 6-4 7-6(6)

