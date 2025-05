Divieto di sosta ai camper sul litorale | il Tar boccia l' ordinanza del Comune

Il recente diniego del TAR all'ordinanza del comune che vietava la sosta ai camper sul litorale apre a nuove possibilità di dialogo. Paolo Bacci di Caravanbacci invita a superare le polemiche, sottolineando l'importanza di creare un modello di accoglienza che tuteli i diritti di campeggiatori e residenti. Questa sentenza rappresenta un’opportunità per costruire soluzioni condivise e sostenibili.

"Non è il momento di fare polemica, ma di costruire. Questa sentenza può essere l'occasione per ripartire e creare insieme un modello di accoglienza che rispetti sia i diritti dei campeggiatori che quelli dei residenti". A dirlo è Paolo Bacci di Caravanbacci, azienda toscana nel settore del... 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Divieto di sosta ai camper sul litorale: il Tar boccia l'ordinanza del Comune

