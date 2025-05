Diversi per anima e mood questi due capi messi insieme si rivelano come l’outfit jolly della stagione

Con l'estate alle porte, è tempo di rinnovare il guardaroba e scoprire le gambe. Oltre a gonne midi e mini, una proposta versatile e trendy è l'abbinamento di camicia e hot pants. Scopri come combinare questi due capi, diversi per stile ma perfetti insieme, per creare l'outfit jolly della stagione, adatto a ogni occasione.

Quando l'estate si avvicina, la voglia di scoprire le gambe è tanta. Via libera dunque a gonne midi e mini. Ma non sono l'unica soluzione. Una proposta alternativa da prendere in considerazione, specialmente per chi ama i pantaloni, è quella di puntare su una combinazione come camicia e hot pants. Non si tratta dei soliti shorts, che comunque sono sempre validi. Qua si parla di una variazione sul tema più originale e minimale, con una punta di misurata sensualità che non guasta. E che trova nel fascino sartoriale della camicia il suo contraltare ideale. Se poi questi due elementi vengono scelti con determinate caratteristiche, è possibile dare vita a un look pulito, elegante e chic che va benissimo per essere sfoggiato anche in città, completato con gli accessori giusti...

