Dissalatore a Porto Empedocle i dubbi del neo comitato Mare nostrum | Negativo l' impatto sul territorio

A Porto Empedocle, la recente formazione del comitato Mare Nostrum ha messo in luce preoccupazioni riguardo all'impatto ambientale del dissalatore in fase di installazione. Composto da associazioni e cittadini attivi, il neo comitato solleva interrogativi su come questo progetto potrà influire sul territorio, esprimendo la necessità di una valutazione attenta e bilanciata.

Dopo la costituzione a Porto Empedocle del nuovo comitato Mare Nostrum, composto da associazioni e liberi cittadini che sentono di poter dare il proprio contributo per la città, vengono sollevati alcuni dubbi sulla vicenda del dissalatore a Porto Empedocle la cui installazione rientra negli...

