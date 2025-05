Disarmare le parole Domenica la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali

In occasione della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, Firenze si interroga su come "disarmare le parole" per sanare il divario tra politica ed etica. In un contesto in cui i media e i social spesso operano senza un codice deontologico, emerge l'urgenza di promuovere un linguaggio etico e responsabile, capace di restituire mitezza e speranza in un panorama comunicativo sempre pi√Ļ volatile.

Firenze, 27 maggio 2025 - Disarmare le parole è una strada maestra per superare quella dissociazione tra politica ed etica che ha investito in modo preoccupante, pericoloso e "deregolato" il mondo dei media senza codice deontologico e i social. Non sembra proprio che mitezza e speranza siano l'impugnatura e l'inchiostro della penna con cui si dice di volere comunicare, ma questo è proprio il tema che fa da filo conduttore tra il Messaggio di Papa Francesco dettato il 24 gennaio nella Festa di San Francesco di Sales ed il primo discorso di Papa Leone XIV agli operatori dei media. Per entrambi si tratta di di "disarmare la comunicazione" e "purificarla da ogni aggressività"...

