Diritti e dignità si chiude il progetto educativo ' Umano troppo umano' al Santoni di Pisa

Si è concluso oggi, 27 maggio, presso la Gipsoteca di Arte Antica di Pisa, il progetto educativo "Umano troppo umano". Rivolto alle classi 3D, 4D e 5D dell'IIS E. Santoni, il laboratorio finale di Educazione Civica ha esplorato temi fondamentali quali diritti e dignità, avviando un dibattito coinvolgente e formativo per i giovani studenti dell'indirizzo Agraria e agroalimentare.

Si è conclusa oggi, 27 maggio, presso i locali della Gipsoteca di Arte Antica di Pisa, l’iniziativa 'Umano troppo umano', laboratorio finale di Educazione Civica che ha coinvolto tre classi dell'IIS E. Santoni di Pisa. Si tratta delle classi 3D, 4D e 5D dell’indirizzo Agraria, agroalimentare e... 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Diritti e dignità, si chiude il progetto educativo 'Umano troppo umano' al Santoni di Pisa

Ne parlano su altre fonti

“Libertà e dignità diritti fondamentali in sanità”: convegno il 30 maggio alla Sgr dell’Associazione protezione diritti e libertà privacy Aps; AISLA chiama l’Italia della cura: a Jesi si scrive un nuovo patto per i diritti e la dignità; Gallipoli promuove il diritto al mare per tutti, approvato il protocollo “Tutti al Mare” per la stagione balneare 2025; Da Busto Arsizio al Madagascar, un progetto per garantire dignità mestruale alle ragazze di un orfanotrofio. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Rispetto della legalità: si chiude ad Andria il progetto Vite spezzate, cammini intrapresi