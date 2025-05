Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti | Le comunali a Genova sono un segnale per il centrodestra

Nel suo approfondimento, Flaminia Camilletti analizza le recenti elezioni comunali a Genova, sottolineando come questi risultati rappresentino un campanello d'allarme per il centrodestra. Scopri le implicazioni politiche di queste elezioni e come potrebbero influenzare il futuro della maggioranza. Continua a leggere per una panoramica dettagliata nel nostro #DimmiLaVerità del 27 maggio 2025.

Ecco #DimmiLaVerità del 27 maggio 2025. La nostra giornalista Flaminia Camilletti ci informa che le elezioni le comunali a Genova, e non solo, sono un campanello d'allarme per la maggioranza... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti: «Le comunali a Genova sono un segnale per il centrodestra»

