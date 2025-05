Diminuiscono le rapine in banca in Sicilia nel 2024 solo 10 colpi in tutta l' Isola

Nel 2024, la Sicilia ha registrato un significativo calo delle rapine in banca, con soli 10 colpi avvenuti sull'isola, rispetto ai 14 dell'anno precedente. Questo decremento del 28,6% evidenzia un trend positivo nella sicurezza finanziaria, come riportato dai dati di Ossif, il Centro di ricerca Abi dedicato alla sicurezza. Scopriamo i dettagli di questo fenomeno e le possibili cause di questa diminuzione.

Diminuiscono le rapine in banca in Sicilia: nel 2024, infatti, sono stati 10 i colpi allo sportello effettuati nell'Isola contro i 14 del 2023, con un calo del 28,6%. E' quanto emerge dai dati di Ossif, il Centro di ricerca Abi in materia di sicurezza, dai quali risulta anche un calo del fenomeno... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Diminuiscono le rapine in banca in Sicilia, nel 2024 solo 10 colpi in tutta l'Isola

Ne parlano su altre fonti

Abi, rapine in calo del 28,6% in Sicilia nel 2024 - In Sicilia diminuiscono le rapine in banche. Nel 2024 sono stati 10 i colpi allo sportello effettuati nella regione contro i 14 del 2023, con un calo del 28,6%. (ANSA) ... 🔗Segnala ansa.it

Abi, Rapine in banca: calo del 36,3% nel 2024 - (Teleborsa) - "Prosegue il calo delle rapine in banca che sono diminuite del 36,3% in un anno, passando dalle 80 del 2023 alle 51 del 2024. In calo anche il cosiddetto indice di rischio – cioè, il num ... 🔗finanza.repubblica.it scrive

Rapine in banca in calo del 36,3% nel 2024: i dati Ossif evidenziano una tendenza positiva - Le rapine in banca calano del 36,3% nel 2024 grazie alla collaborazione tra banche e Forze dell'Ordine, secondo Ossif. 🔗Riporta msn.com

Furto alla Banca Sicilia Mon Amour - Delegiornale Sicilia