Dimessa dall’ospedale partorisce d’urgenza nell’androne del condominio | “Grazie ai vicini”

Una mattina indimenticabile per Michela, 39 anni, che ha partorito d'urgenza nell'androne del suo condominio in via Canonica a Milano. Dimessa poco prima dall'ospedale, ha dato alla luce la sua bimba Carlotta alle 5 del mattino, grazie all'intervento provvidenziale dei vicini. Un evento straordinario che sottolinea la solidarietà e l'umanità in momenti di emergenza.