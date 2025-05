Dimarco | Dal Sion a 2 finali di Champions League Sommer si diceva fosse vecchio

Federico Dimarco, in procinto di disputare un'altra finale di Champions League con l'Inter, ripercorre il suo viaggio dalla squadra svizzera del Sion a un palcoscenico europeo di primo piano. In un'intervista, l'ex giocatore del Sion esprime ammirazione per il compagno di squadra Sommer, sottolineando la sua determinazione nel superare le difficoltà . La sua storia è un esempio di resilienza e perseveranza nel mondo del calcio.

Dimarco è pronto a giocarsi un’altra finale di Champions League con la maglia dell’Inter. Lui passato dal Sion ed elogia anche Sommer. MAI MOLLATO – A RSI, Federico Dimarco che è passato anche dal Sion: « È stata una bella salita con tante delusioni, ma non ho mollato niente e sono arrivato qua a giocare la seconda finale di Champions nel giro di tre anni. Alla fine, bisogna sempre credere in se stessi, quella è la cosa più importante, poi alle spalle devi avere una moglie e una famiglia che ti aiutano e ti migliorano ». GRUPPO – Sempre Dimarco sulla forza dei nerazzurri: « Cerco sempre di trasmettere la mia passione, il mio interismo verso i miei compagni e il raggiungimento di questa finale è merito del gruppo... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Dimarco: «Dal Sion a 2 finali di Champions League. Sommer, si diceva fosse vecchio»

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dimarco: «Dal Sion a 2 finali di Champions League. Sommer, si diceva fosse vecchio» - Dimarco è pronto a giocarsi un'altra finale di Champions League con la maglia dell'Inter. Lui passato dal Sion ed elogia anche Sommer. MAI MOLLATO - A - Leggi su Inter-News ... 🔗Lo riporta inter-news.it

Dimarco alla RSI : "Dal Sion alla finale UCL , bella salita. Cerco di trasmettere sempre l'interismo alla squadra" - Dalle traversie dell’esperienza col Sion ad un ruolo da protagonista all’Inter e alla finale di Monaco di Baviera di Champions League: in pochi anni è cambiato il destino ... 🔗msn.com scrive

Federico Dimarco: «A 19 anni ho perso un figlio e fatto una settimana di leva militare. In quel periodo ho pensato di smettere con il calcio» - In pochi probabilmente conoscono nei dettagli l'esperienza di Federico Dimarco in Svizzera. Quando giocava con il Sion, il difensore aveva appena 19 anni e stava cercando spazio per crescere ... 🔗Riporta ilmessaggero.it

Dimarco Jersey ????? #iminter #shorts