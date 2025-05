Federico Dimarco, esterno dell'Inter, ha condiviso le sue riflessioni ai microfoni della RSI, sottolineando come la squadra abbia dimostrato il suo valore. Nonostante la delusione per lo scudetto perso, Dimarco invita a "reset", suggerendo che l'attenzione sia ora rivolta alla finale di Champions League, un'occasione da vivere con entusiasmo e concentrazione.

Dimarco alla RSI: «L’Inter ha dimostrato di essere squadra! Scudetto perso? Reset per goderci la finale» Le parole dell’esterno. L’esterno dell’ Inter, Federico Dimarco, ha parlato ai microfoni dell’emittente svizzera RSI in vista della finale di Champions League di sabato sera contro il Paris Saint-Germain. Queste le sue dichiarazioni: LE PAROLE- « La mia carriera? E’ stata una bella salita, con tante delusioni, ma non ho mollato niente e sono arrivato qui a giocarmi la seconda finale Champions in tre anni. Bisogna sempre credere in se stessi. Alle spalle ovviamente devi avere una famiglia che ti aiuti a restare concentrato e a crescere... 🔗 Leggi su Internews24.com