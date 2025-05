Dilapida l’eredità dei genitori per comprare crack e cocaina | tre spacciatori arrestati

In un drammatico episodio di sfruttamento della vulnerabilità altrui, tre spacciatori sono stati arrestati per aver estorto decine di migliaia di euro a un uomo di 36 anni, dilapidando l'eredità dei suoi genitori per finanziare la sua dipendenza da crack e cocaina. La vicenda mette in luce i pericoli legati alla droga e le dinamiche predatrici che si attivano attorno a chi vive in stato di fragilità.